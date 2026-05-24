Il gambero di fiume rischia di sparire minacciato dal killer della Louisiana | allarme in Friuli

In Friuli, il gambero di fiume autoctono, specie simbolo delle acque pulite, è stato dichiarato a rischio estinzione. La popolazione locale ha segnalato un calo significativo di questa specie nei torrenti della zona. La diminuzione è attribuita alla presenza del cosiddetto “killer” della Louisiana, un gambero invasivo che compete con la specie autoctona e ne minaccia la sopravvivenza. Le autorità stanno monitorando la situazione per valutare eventuali interventi.

C’è un piccolo abitante dei torrenti friulani che sta lentamente scomparendo. È il gambero di fiume autoctono, specie simbolo delle acque pulite e oggi considerata a rischio estinzione. A metterlo in pericolo sono l’inquinamento, i cambiamenti ambientali ma soprattutto il gambero rosso della. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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Pesca ai gamberi di fiume e 3 piatti leggendari: alla scoperta dei sapori nascosti

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