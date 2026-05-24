Il futuro del Ridolfi incontro del Movimento 5 Stelle | L' auspicio è che la legge regionale porti risultati concreti

Venerdì sera, un incontro pubblico ha coinvolto il Movimento 5 Stelle di Forlì, focalizzato sulla legge regionale per lo sviluppo del trasporto intermodale. Durante l’evento si è parlato delle possibili ricadute sul territorio forlivese e sul futuro del progetto. L’obiettivo dichiarato è che la legge regionale produca risultati concreti, senza specificare ulteriori dettagli sui contenuti o sui tempi di attuazione.

Venerdì sera il Gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Forlì ha promosso un incontro pubblico dedicato alla nuova legge della Regione Emilia-Romagna sullo sviluppo del trasporto intermodale, con un’attenzione particolare alle possibili ricadute sul territorio forlivese e sul futuro. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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