Il Napoli si prepara ad affrontare l’Udinese nell’ultima partita di campionato al Maradona. La squadra friulana, guidata dall’allenatore Runjaic, sarà l’avversario degli azzurri in questa sfida. La partita rappresenta la conclusione del campionato per entrambe le formazioni. La formazione partenopea ha analizzato le caratteristiche e le prestazioni dell’Udinese in vista di questa gara.

Ultima di campionato per la squadra di Conte, avversario al Maradona sarà l’Udinese di Runjaic. Napoli qualificato per la tredicesima volta nella sua storia alla Champions League (Coppa dei Campioni inclusa).Gli azzurri sono la squadra della Serie A 202526 che manda in rete più calciatori diversi (19)Napoli squadra della Serie A 202526 che subisce più rigori (10).Solo Milan e Cagliari (14) recuperano più punti da posizione di svantaggio del Napoli (13, come il Sassuolo) nella Serie A 202526.Solo Inter (25) e Genoa (17) realizzano più reti su palla inattiva dei partenopei (16, come Roma e Milan) nella Serie A 202526.Solo Juventus (10,8) e Milan (9,7) completano più dribbling a partita dell’Udinese (9,5) nella Serie A 202526. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Il focus della Ssc Napoli sull’Udinese, prossimi avversari in campionato

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Highlights | Udinese - Napoli 1-0 | Serie A - 15ª giornata

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