Il termine fascismo rimane centrale nel discorso politico europeo, spesso usato per descrivere governi sovranisti, populismi e crisi della democrazia liberale. La parola viene frequentemente richiamata per riferirsi a leader carismatici e a spinte identitarie, anche in contesti contemporanei. La sua presenza nel lessico politico si ripropone in modo costante, associata a diverse configurazioni di potere e a fenomeni sociali e politici attuali.

C’è una parola che continua a dominare il lessico politico europeo: fascismo. Riemerge continuamente, evocata per descrivere governi sovranisti, populismi, crisi della democrazia liberale, leadership carismatiche, pulsioni identitarie. Ma proprio questa inflazione lessicale ha finito per produrre un paradosso: più il termine viene utilizzato, meno sembra mantenere un significato storico preciso. Contro l’uso estensivo nel dibattito pubblico del concetto di fascismo, è utile ripartire da quanto ha scritto uno storico di professione come Emilio Gentile nel suo non recente saggio Chi è fascista. La domanda implicita del libro è semplice ma decisiva: chi può essere realmente definito fascista oggi? E soprattutto: ha ancora senso usare il termine fuori dal suo contesto storico originario? Emilio Gentile, il fascismo come fenomeno storico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il fascismo eterno e il suo uso politico: rileggere Emilio Gentile per tornare alla storia

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Fascismo Eterno | 2 - Continuità Fascismo-Repubblica | Storia dell'Identità Italiana EP7 G. Melis

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