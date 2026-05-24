Il documentario sulla reunion degli Oasis sarà davvero succoso
Un documentario sulla reunion degli Oasis sarà trasmesso sui grandi schermi. Venerdì scorso, Noel Gallagher ha chiamato BBC 5 Live e ha confermato di essere stato contattato per parlare del film. È stato chiesto se fosse emozionato all’idea di vederlo, ma non sono state fornite altre dettagli o dichiarazioni sul contenuto.
Gli Oasis tornano, ma questa volta sul grande schermo. Quando Noel Gallagher ha telefonato a BBC 5 Live venerdì scorso, gli è stato chiesto se fosse emozionato all’idea di vedere il documentario dedicato al monumentale tour di reunion degli Oasis del 2025. «Sono più entusiasta di essere finito nella lista dei ricchi del Sunday Times stamattina», ha ribattuto, con quella sua consueta, inconfondibile spavalderia. A lui e a Liam è stato attribuito un patrimonio complessivo di 375 milioni di sterline (434 milioni di euro), frutto soprattutto dei guadagni accumulati l’anno scorso cantando Wonderwall a pieni polmoni davanti a folle in delirio in ogni angolo del pianeta. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
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