Il documentario sulla reunion degli Oasis sarà davvero succoso

Notizia in breve

Un documentario sulla reunion degli Oasis sarà trasmesso sui grandi schermi. Venerdì scorso, Noel Gallagher ha chiamato BBC 5 Live e ha confermato di essere stato contattato per parlare del film. È stato chiesto se fosse emozionato all’idea di vederlo, ma non sono state fornite altre dettagli o dichiarazioni sul contenuto.