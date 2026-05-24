Il distretto commerciale di Paderno Dugnano si amplia, includendo nuovi quartieri per rafforzare i negozi locali. L’obiettivo è mantenere attivo il tessuto economico, contrastando la chiusura di esercizi commerciali. Le autorità hanno annunciato l’espansione del distretto unico del commercio, che ora coinvolge più zone della città, con l’intento di sostenere le attività commerciali e favorire la vitalità del centro urbano.

Contrastare la desertificazione dei negozi e sostenere il tessuto economico locale attraverso il distretto unico del commercio di Paderno Dugnano, che cresce e coinvolge nuovi quartieri della città. Regione Lombardia ha accolto la proposta dell’amministrazione comunale di ampliare il perimetro del Duc. In questo modo la nuova zona include anche Incirano, con particolare riferimento a via Italia, e si estende verso Palazzolo Milanese, proseguendo lungo Comasina e Cassina Amata, con via Reali. "È una scelta che guarda ai nuclei storici della città e alle realtà commerciali diffuse, valorizzando anche i contesti di quartiere – sottolineano dal municipio -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il distretto di allarga: "Sosteniamo i negozi"

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