Le istituzioni di Bari hanno espresso dure critiche nei confronti del proprietario del club locale, accusandolo di essere un traditore e dichiarando che la squadra non è una succursale di Napoli. La polemica nasce dopo che a Napoli è stato annunciato che De Laurentiis riceverà la cittadinanza onoraria, mentre a Bari le sue figure sono state bandite dai discorsi ufficiali. La situazione evidenzia un clima di tensione tra le parti.

Oggi a Napoli De Laurentiis è quasi un eroe, presto sarà insignito della cittadinanza onoraria. A Bari invece i De Laurentiis non possono essere nemmeno nominati. Sono stati un autentico disastro per la squadra e la città. Paragonabili all’invasione di cavallette. Tre anni fa hanno accarezzato il sogno di tornare in Serie A. Fino a un minuto dalla fine il Bari era promosso, poi il gol di Pavoletti ha invertito il senso della storia: Cagliari in Serie A (Ranieri allenatore) e Bari ancora in B. Da quel momento, il declino è stato inesorabile. Dall’altra sera la squadra è in Serie C. E la città si sente ostaggio della famiglia De Laurentiis che al momento di vendere non vuole saperne. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il disastro Bari, le istituzioni contro De Laurentiis: “È un traditore, non siamo la succursale di Napoli”

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