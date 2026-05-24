Il Derby sarà l’ultima di Vlahovic con la Juventus? Le attuali richieste per il rinnovo sono inesaudibili

Durante il derby di oggi, si è svolta l’ultima partita di Vlahovic con la maglia della Juventus. Le trattative per il rinnovo del contratto del giocatore sono attualmente ferme, con richieste considerate inaccessibili dalla società. La distanza tra le due parti rende difficile il proseguimento del rapporto, e al momento non ci sono segnali di un accordo imminente.

Il Derby sarà l’ultima di Vlahovic con la Juventus? Perché oggi il rinnovo appare lontano. Dusan ha richieste apparentemente inesauribili senza Champions. Quando Dusan Vlahovic sbarcò alla Juventus il 28 gennaio del 2022, proprio nel giorno del suo ventiduesimo compleanno, l’ambizione principale era quella di sollevare la Champions League. Oggi si ritrova a lottare con i denti per la semplice qualificazione, un traguardo che la delicatissima sfida di stasera contro il Torino potrebbe addirittura non garantire. Al netto di un fastidio fisico emerso nelle scorse ore, che potrebbe lanciare David titolare, l’atteso derby rischia seriamente di trasformarsi nell’ultima apparizione in maglia bianconera per l’attaccante serbo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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