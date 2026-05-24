Il derby di Torino è stato posticipato alle 21.45 a causa di problemi di sicurezza. Prima dell’inizio, un tifoso della Juventus è stato colpito durante una rissa tra le tifoserie e trasportato in ospedale in codice rosso per trauma cranico. In risposta all’incidente, alcuni ultras bianconeri hanno abbandonato lo stadio. La partita non è ancora iniziata.

Il derby tra Torino e Juventus non è ancora iniziato per ragioni di sicurezza dopo che un tifoso della Juventus è finito in ospedale in codice rosso per trauma cranico nel corso di un tafferuglio tra le due tifoserie fuori dallo stadio prima della partita. I tifosi della Juventus, presenti allo stadio, hanno chiesto di non far giocare il derby. Non ci sono ancora novità dallo stadio Olimpico Grande Torino. Si attende l'annuncio ufficiale se la gara si giocherà o sarà rinviata, probabilmente a domani. Scontri tra tifoserie. A poche ore dal derby le tifoserie granata e bianconere si sono fronteggiate. Il caos è scoppiato intorno alle 17.30 quando un nutrito gruppo di ultras bianconeri si è mosso verso lo Stadio Grande Torino per cercare lo scontro con gli ultrà granata, che si erano trovati fuori dallo stadio circa mezz'ora prima. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il derby di Torino slitta alle 21.45 per motivi di sicurezza. Ultras bianconeri lasciano lo stadio per protesta

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