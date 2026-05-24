Il Costone si è qualificato tra le prime quattro della propria conference e si prepara alla semifinale. Il team ha raggiunto questa fase dopo aver superato le aspettative e ora punta a proseguire il cammino. Riccardini ha dichiarato che sono orgogliosi del risultato, ma non si sentono ancora soddisfatti. La squadra sogna di arrivare fino in fondo e di disputare una finale sul parquet di Lucca.

È tra le migliori quattro della propria conference il Costone ma, arrivato in semifinale, non vuole fermarsi. I gialloverdi, dopo aver eliminato Lions Bisceglie e Virtus Civitanova Marche rispettivamente negli ottavi e nei quarti di finale dei playoff di Serie B Interregionale, dovranno ora vedersela con la squadra che aveva chiuso al primo posto il girone C, lo stesso dei costoniani: il Basketball Club Lucca. Quella biancorossa è una formazione costruita con l’obiettivo della promozione in B1 e lo ha dimostrato nel corso di tutta la stagione. Il primo atto della serie, che come i precedenti turni si giocherà al meglio delle tre gare, è in programma domani, domenica 24 maggio, al PalaTagliate di Lucca con palla a due alle 18,30. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Costone sogna l’impresa sul parquet di Lucca. Riccardini: "Orgogliosi ma non ancora appagati"

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