Il consigliere D’oristano lascia la Commissione | Regolamento da rifare

Notizia in breve

Il consigliere di Futuro Nazionale ha annunciato le sue dimissioni dalla Commissione ‘Garanzia e controllo deleghe interistituzionali’. La decisione è stata comunicata ufficialmente e si riferisce alla necessità di rifare il regolamento della Commissione. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sui motivi specifici della scelta o sui passaggi successivi.