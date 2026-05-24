Il consigliere D’oristano lascia la Commissione | Regolamento da rifare
Il consigliere di Futuro Nazionale ha annunciato le sue dimissioni dalla Commissione ‘Garanzia e controllo deleghe interistituzionali’. La decisione è stata comunicata ufficialmente e si riferisce alla necessità di rifare il regolamento della Commissione. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sui motivi specifici della scelta o sui passaggi successivi.
Luca D’Oristano (nella foto), il consigliere in forza a Futuro Nazionale, lascia la Commissione ‘Garanzia e controllo deleghe interistituzionali’. A spiegarne i motivi lo stesso consigliere di minoranza: "Si tratta di una decisione politica e istituzionale ponderata, maturata al termine di un percorso nel quale ho ritenuto doveroso evidenziare pubblicamente criticità che riguardano non soltanto il funzionamento della Commissione, ma più in generale il progressivo ridimensionamento degli strumenti di controllo consiliare e delle prerogative delle minoranze. Nel corso degli ultimi mesi avevo infatti predisposto una nota relativa alla... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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