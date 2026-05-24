Il Comune di Pescara in Ucraina per esportare le best practice sui progetti europei in vista della ricostruzione

Notizia in breve

Il Comune di Spoltore ha partecipato a Kiev al quarto International summit of cities and regions, organizzato dal congresso dei poteri locali e regionali sotto la presidenza dell’Ucraina. La rappresentanza comprendeva l’ufficio Europa dell’area metropolitana, con l’obiettivo di condividere esperienze sui progetti europei. La partecipazione si inserisce in un contesto di scambio tra le città e le regioni coinvolte nella ricostruzione post-conflitto.