Il Comune di Pescara in Ucraina per esportare le best practice sui progetti europei in vista della ricostruzione
Il Comune di Spoltore ha partecipato a Kiev al quarto International summit of cities and regions, organizzato dal congresso dei poteri locali e regionali sotto la presidenza dell’Ucraina. La rappresentanza comprendeva l’ufficio Europa dell’area metropolitana, con l’obiettivo di condividere esperienze sui progetti europei. La partecipazione si inserisce in un contesto di scambio tra le città e le regioni coinvolte nella ricostruzione post-conflitto.
Importante partecipazione per il Comune di Spoltore con l'ufficio Europa area metropolitana a Kiev al quarto International summit of cities and regions, promosso dal congresso dei poteri locali e regionali sotto la presidenza dell’Ucraina. L’evento rientra nel percorso internazionale “On the Road. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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