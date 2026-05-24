Il Comitato Rimini Sud | No a una nuova maxi Cupola alla Fiera le risorse vadano a un Palas 2

Il Comitato Rimini Sud si oppone alla costruzione di una nuova grande struttura, denominata “Cupola”, nell’area della Fiera di Rimini. Ritiene che le risorse destinate a questo progetto siano meglio impiegate in un Palasport di dimensioni maggiori. La posizione del comitato si basa sulla convinzione che questa soluzione possa essere più funzionale rispetto alla realizzazione di un’altra grande copertura. La questione riguarda la destinazione delle risorse pubbliche e l’uso del territorio.

Il Comitato Rimini Sud ribadisce la propria contrarietà alla realizzazione di una nuova “Cupola” di grandi dimensioni nell’area della Fiera di Rimini. “Alla luce delle conclusioni emerse anche dal confronto promosso dall’Osservatorio Ampliamento Fiera, appare sempre più evidente come il quadrante. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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