Il cocktail più bevuto al mondo? È ancora il Negroni

Il Negroni resta il cocktail più consumato al mondo. La ricetta prevede gin, bitter e vermouth rosso, mescolati con ghiaccio e decorati con una fetta d’arancia. È servito come aperitivo in molte parti del mondo, mantenendo la sua popolarità nel tempo. La preparazione è semplice, ma la combinazione di ingredienti lo rende unico nel suo genere. La sua diffusione si conferma come uno dei simboli dell’aperitivo italiano.

Gin, bitter e vermouth rosso. E poi ghiaccio, una leggera mescolata, una fetta d'arancia ed ecco il re degli aperitivi. La conferma è arrivata in occasione dell'ultimo Word Cocktail Day: il negroni è ormai da anni il più ordinato al mondo. Il primo è magari è un po' difficile, però poi il secondo va giù che è un piacere. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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