Il restauro della scalinata monumentale del palazzo comunale di Cortona è stato annunciato. I lavori riguarderanno la parte superiore dell’edificio, che collega la piazza principale con il livello superiore del centro storico. Contestualmente, verrà effettuato anche il recupero del lastricato di via Nazionale, che collega la piazza al resto della città. I lavori sono programmati per partire nelle prossime settimane e dureranno diversi mesi.

La scalinata monumentale del palazzo comunale di Cortona si avvia al restauro. L’annuncio arriva dall’Amministrazione Meoni, che ha dato il via libera all’intervento dopo la richiesta dei privati comproprietari della struttura: la scalinata è di proprietà di un condominio che comprende sia il Comune sia alcune attività commerciali, i cui titolari avevano segnalato a più riprese la necessità di un ripristino per scongiurare infiltrazioni di umidità nei fondi sottostanti. L’Amministrazione ha sostenuto la propria quota parte delle spese, con il duplice obiettivo di tutelare e valorizzare l’opera e di salvaguardare i locali commerciali che vi si affacciano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il centro storico si fa bello. Dalla scalinata del Comune al lastricato di via Nazionale

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Les Alpes du Sud : villages perchés et routes vertigineuses | Trésors du Patrimoine

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