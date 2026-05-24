Il Centro Culturale Giuseppe Battista diventa APS | rinnovati direttivo e cariche sociali

Notizia in breve

Il Centro Culturale “Giuseppe Battista” di Grottaglie è diventato un’Associazione di Promozione Sociale (APS) dopo aver rinnovato il direttivo e le cariche sociali. La trasformazione ha portato a un nuovo assetto giuridico, con un cambio di status ufficiale nel Terzo Settore. La modifica è stata comunicata attraverso un aggiornamento ufficiale dell’organizzazione. Non sono stati indicati dettagli sui membri del nuovo direttivo o sui motivi del cambio di status.