Il Centro Culturale Giuseppe Battista diventa APS | rinnovati direttivo e cariche sociali
Il Centro Culturale “Giuseppe Battista” di Grottaglie è diventato un’Associazione di Promozione Sociale (APS) dopo aver rinnovato il direttivo e le cariche sociali. La trasformazione ha portato a un nuovo assetto giuridico, con un cambio di status ufficiale nel Terzo Settore. La modifica è stata comunicata attraverso un aggiornamento ufficiale dell’organizzazione. Non sono stati indicati dettagli sui membri del nuovo direttivo o sui motivi del cambio di status.
Tarantini Time Quotidiano Nuovo assetto giuridico e rinnovo delle cariche per il Centro Culturale “Giuseppe Battista” di Grottaglie, che entra ufficialmente nel Terzo Settore trasformandosi in APS, Associazione di Promozione Sociale. La decisione è stata formalizzata dall’assemblea dei soci attraverso l’adeguamento dello statuto alle normative vigenti e il contestuale rinnovo del Consiglio Direttivo e degli organi sociali. Tra le novità di maggiore rilievo figura la nomina a presidente onorario di Francesco Amoruso, ambasciatore in Serbia per il Sovrano Ordine di Malta. Alla guida operativa del Centro Culturale viene confermato il presidente uscente Ciro Marseglia, affiancato dal vicepresidente Cosimo Lombardi e da Giuseppe Novellino nel ruolo di economo. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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