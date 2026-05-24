Il Castello aspetta i colori Lo stop alle luci solidali
Il castello dell’Imperatore, costruito nel 1248 su incarico di Federico II di Svevia, rimane senza le luci colorate dedicate alla solidarietà civile. Le “luci solidali” sono state temporaneamente spente, lasciando il monumento in penombra. La struttura, simbolo storico nel cuore della città, si presenta ora priva delle illuminazioni che negli ultimi tempi avevano evidenziato i messaggi di supporto e vicinanza.
Il Castello dell’Imperatore – il "fiore" di pietra antica, nel centro della città – voluto da Federico II di Svevia, nipote del "Barbarossa" nel 1248 circa – tornerà a splendere di tanti colori legati alla solidarietà civile. Il periodo in cui il monumento è rimasto al naturale, senza tinte, ed illuminato solo con le luci serali d’ordinanza, è stato quello del Commissariamento. Dopo le elezioni, la nuova amministrazione riattiverà tutte le procedure burocratiche e gestionali, messe in stand-by, compresa l’ illuminazione del Castello su richiesta delle varie associazioni di volontariato. Associazioni che, dallo scorso 30 luglio 2025, si sono viste negare il permesso per "motivi tecnici". 🔗 Leggi su Lanazione.it
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