Il campionato dell’Atalanta nei numeri | minimo di punti gol e vittorie nel decennio C’è il record difensivo

Nella stagione 202526, l’Atalanta ha registrato il minimo di punti, gol e vittorie nel decennio. La squadra ha anche stabilito il record di gol subiti, segnando un anno di transizione dopo nove stagioni con l’allenatore precedente. La stagione si conclude senza risultati di rilievo e con dati negativi rispetto alle precedenti annate di successo.

Il 202526 dell’Atalanta va in archivio come il più classico degli anni di transizione. Come naturale che fosse, dopo nove anni con Gian Piero Gasperini e un’asticella lasciata in altissimo. La conferma della qualificazione in Europa è il segno di continuità più importante, anche se il downgrade dalla Champions League degli ultimi due anni alla Conference League non sarà facile da gestire soprattutto dal punto di vista di appeal internazionale e anche di bilancio. Il 7° posto non è il risultato più negativo di questo ultimo decennio, dal 201617 ad oggi, visto che nel 202122 la Dea era finita all’8° posto con un crollo nella seconda parte di stagione dopo lo scatto iniziale — praticamente il contrario rispetto a quest’anno, unico con due allenatori che si sono alternati, vista la continuità gasperiniana fino all’estate scorsa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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INTER-ATALANTA 1-1 | HIGHLIGHTS | 29ª GIORNATA | SERIE A ENILIVE 2025/26

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