Domenica 24 maggio, i programmi televisivi dedicati alla Formula 1 e al volley femminile saranno sospesi per fare spazio alle partite di calcio. Nonostante le tre assenze consecutive ai Mondiali, il calcio rimane lo sport più seguito in Italia, influenzando la programmazione televisiva. Le trasmissioni di F1 e volley femminile sono state cancellate o spostate per lasciare spazio agli eventi calcistici, che occupano la prima posizione tra gli interessi degli spettatori.

Il calcio, nonostante le tre mancate qualificazioni consecutive ai Mondiali, resta lo sport più seguito in assoluto in Italia, a tutti i livelli, e di conseguenza anche i palinsesti televisivi si adeguano: spodestati questa sera nella programmazione il volley femminile e la F1. La Nazionale italiana di volley femminile, impegnata in un quadrangolare amichevole, che nelle due giornate precedenti era stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport HD, non venendo premiata dagli ascolti, questa sera in occasione del match contro la Polonia alle 21.00 sarà sostituita dal play-off di Serie C di calcio tra Salernitana ed Union Brescia, con le ragazze di Velasco visibili in streaming gratuito su Rai Play oppure in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Arena ed in diretta streaming in abbonamento su Sky Go e NOW. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Il calcio impera sui palinsesti tv: F1 e volley femminile devono lasciare spazio domenica 24 maggio

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