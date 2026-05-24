A Parma, alcuni docenti sono stati aggrediti da un gruppo di studenti di origine straniera, come mostrano le immagini diffuse. Durante l’episodio, uno degli studenti ha colpito una lattina, mentre altri hanno seguito i docenti a distanza. La vicenda ha generato molte polemiche e discussioni sui social, senza che siano state ancora fornite motivazioni ufficiali o dettagli sul motivo dell’aggressione.

Le immagini dei docenti picchiati dal gruppo di studenti di origine straniera a Parma sta facendo molto discutere. Gli insegnanti pare abbiano deciso di non sporgere denuncia e secondo le ricostruzioni effettuate dalla Gazzetta di Parma, a seguito dell'intervista di uno dei docenti, sembra che all’origine ci sia stato un banale rimprovero. “Intorno all'una”, ha raccontato, "vedo un ragazzo nell'area antistante la scuola, di fronte alla fermata dell'autobus, che sta telefonando. A un certo punto dà un calcio a una lattina che si schianta contro la portiera di un'auto parcheggiata". Il docente spiega di non conoscere quel ragazzo, “ho saputo solo dopo che era dell'Itis” ma “sono un insegnante e quindi lo richiamo, perché è una cosa senza senso, illogica, e soprattutto da maleducati”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il calcio alla lattina e il pedinamento: cosa c’è dietro l’aggressione di Parma

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