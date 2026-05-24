Un esperto di cucina ha dichiarato che il miglior burro al mondo si trova a Cortina. La produzione è legata alle fatiche degli allevatori di alta quota, secondo quanto riferito. La notizia è stata diffusa attraverso un’intervista pubblicata online. Non ci sono altre informazioni sulle aziende o sui metodi di produzione coinvolti. La dichiarazione è stata rilasciata senza ulteriori dettagli tecnici o conferme ufficiali.

Ci voleva Stanley Tucci per rendere giustizia alle fatiche d’alpeggio da cui nascono capolavori, a Cortina e dintorni, tra pascoli incontaminati, latte che cambia con le stagioni, animali allevati con rispetto e una filiera che ha continuato a esistere mentre tutto - intorno - diventava sempre più turistico e sempre meno agricolo. La frase che ha acceso l’attenzione è arrivata via social qualche giorno fa - con il burro di El Brite de Larieto definito dall'attore americano «tra i migliori mai assaggiati» -, poco prima che l'agriturismo approdasse su Disney+, nel quinto episodio di Tucci in Italy 2 dedicato al Veneto. Dietro il progetto ci sono i coniugi Ludovica Rubbini e Riccardo Gaspari. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il burro migliore del mondo? Stanley Tucci non ha dubbi: lo trovi a Cortina

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