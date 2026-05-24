il bayern spezza il digiuno e torna a vincere la coppa di germania

Il Bayern Monaco ha vinto la finale della Coppa di Germania, interrompendo una serie di risultati senza successi in questa competizione. La partita si è conclusa con la vittoria del club bavarese, segnando il ritorno a un trofeo nazionale dopo un periodo di attesa. Questa vittoria arriva a pochi giorni dal trionfo in Bundesliga, confermando il buon momento della squadra e della sua guida tecnica.

Berlino (Germania) 24 maggio 2026 - Non sarà un triplete bavarese, ma Vincent Kompany dopo il trionfo in Bundesliga ha dimostrato di averci preso gusto a vincere titoli anche da allenatore. Il Bayern Monaco fa il bis dopo il Meisterschale e conquista anche la DFB Pokal. Kane manda un chiaro segnale a tutti in vista del Mondiale e con la sua tripletta firma il 3-0 dei giganti bavaresi ai danni dello Stoccarda, consegnando al Bayern un trofeo che mancava in bacheca da ben 5 edizioni. Fallito il bis di coppa per gli Svevi biancorossi, campioni lo scorso anno, si possono però consolare con la qualificazione in Champions League arrivata dal campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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