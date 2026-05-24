Domani alle 11, a Palazzo Marino, la famiglia Bulbarella riceverà il riconoscimento che trasforma il Bar Doria in una Bottega storica. Durante l’evento, saranno presenti anche artisti come Bertè e Rivera, che si uniranno alla cerimonia. La trasformazione del locale rappresenta una novità importante, con la famiglia che riceve il riconoscimento ufficiale per la sua lunga presenza e attività. La cerimonia si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti.

L’appuntamento è per domani alle 11 a Palazzo Marino, quando la famiglia Bulbarella ritirerà il riconoscimento annunciato da tempo. Il Bar Doria, forte dei suoi 53 anni e di una lunga stagione da protagonista nell’iconica Milano dell’happy hour, è diventato Bottega Storica. Il locale di via Plinio 50 è stato inserito nell’albo delle realtà imprenditoriali che rappresentano un baluardo di competenza e “saper fare”, per "l’operosità, l’impegno e la passione" che gli hanno consentito, si legge nella lettera firmata dall’assessora comunale Alessia Cappello, "di mantenere nel tempo il valore dell’impresa". A ritirare la targa saranno Tamara Barcaglioni, i figli Maurizio e Massimo Bulbarella col nipote Alessio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Bar Doria diventa Bottega storica. Al bancone anche la Bertè e Rivera

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