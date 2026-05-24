Ieri in Campania | il Papa torna in Campania visita nella ‘Terra dei Fuochi’

Ieri in Campania, l’Avellino ha accelerato la ricerca del nuovo allenatore e il nome più citato è quello di Alessandro Nesta.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, sabato 23 maggio 2026. Avellino – L’ Avellino accelera per il nuovo allenatore e il nome che nelle ultime ore ha preso decisamente quota è quello di Alessandro Nesta. L’ex campione del mondo del 2006 sarebbe infatti a un passo dalla panchina biancoverde, pronto a raccogliere l’eredità di Davide Ballardini in vista della prossima stagione. (LEGGI QUI) Benevento – Un’idea di futuro, tra innovazione, identità e nuove generazioni. Al Teatro De Simone si è svolta la prima edizione del TEDx sannita, un appuntamento dedicato al “domani prossimo venturo” che ha messo insieme riflessioni, esperienze personali e visioni sul cambiamento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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