Il tecnico ha affermato che affrontare il Monza non sarà semplice e che il vantaggio del 5% rispetto al Catanzaro non garantisce nulla. Ha sottolineato come la partita sia molto equilibrata e che entrambe le squadre sono in condizione simile.

Il professor promozione è indiscutibilmente lui, Giuseppe Iachini, nell’elite degli specialisti, per quattro volte in carriera è approdato in A dalla Serie B. Nell'ordine: Chievo 2008 ("valorizzando tanti giovani, con Pellissier capocannoniere"), poi Brescia 2010 ("Corioni mi avrebbe voluto prendere già da calciatore, aveva grande stima del sottoscritto, riuscimmo a fare una grande cavalcata tutt'altro che scontata)". Arrivando poi alla promozione della Sampdoria nel 2012 ("c'era un clima pesante, ma approdammo ai playoff da sesti, quell'anno portai Icardi dalla Primavera in prima squadra. Pubblico stupendo, è una piazza a cui sono rimasto molto legato") e, infine, a quella con il Palermo nel 2014 ("con Belotti e un giovanissimo Dybala: lì battei il mio record di punti arrivando a quota 86"). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Iachini: "Monza, non pensare che sia facile. Contro il Catanzaro hai solo il 5% in più"

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