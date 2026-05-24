i vigili del fuoco di avellino tra i protagonisti della giornata unicef

Notizia in breve

I Vigili del Fuoco di Avellino hanno partecipato alla “Giornata Mondiale del Diritto al Gioco”, un evento organizzato per sensibilizzare sull’importanza del diritto dei bambini a giocare. Durante l’occasione, i pompieri hanno coinvolto i giovani in attività di sicurezza e prevenzione, promuovendo anche la conoscenza delle loro funzioni. La giornata ha visto la collaborazione tra enti locali e associazioni, con iniziative aperte al pubblico per sensibilizzare sull’importanza dei diritti dei bambini.