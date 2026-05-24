I Vigili del Fuoco di Avellino tra i protagonisti della Giornata UNICEF
I Vigili del Fuoco di Avellino hanno partecipato alla “Giornata Mondiale del Diritto al Gioco”, un evento organizzato per sensibilizzare sull’importanza del diritto dei bambini a giocare. Durante l’occasione, i pompieri hanno coinvolto i giovani in attività di sicurezza e prevenzione, promuovendo anche la conoscenza delle loro funzioni. La giornata ha visto la collaborazione tra enti locali e associazioni, con iniziative aperte al pubblico per sensibilizzare sull’importanza dei diritti dei bambini.
Tempo di lettura: < 1 minuto In occasione della “Giornata Mondiale del Diritto al Gioco”, promossa dall’UNICEF e in programma oggi, domenica 24 maggio 2026, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino partecipa alle attività organizzate in città con uno spazio dedicato al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di incontro tra i Vigili del Fuoco e la cittadinanza, in particolare con i più piccoli, attraverso momenti di partecipazione e sensibilizzazione sul ruolo svolto quotidianamente dal Corpo al servizio della collettività. Nel corso della giornata saranno promosse attività finalizzate alla diffusione dei valori della sicurezza, della solidarietà e della vicinanza al territorio, temi che da sempre caratterizzano l’azione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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