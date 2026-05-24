I trecento posti a rischio della Bcs appello a Regione e Governo in vista della scadenza del 3 giugno | Intervenite al più presto
Trecento posti di lavoro sono a rischio alla Bcs, con scadenza il 3 giugno. La società ha tre stabilimenti, uno ad Abbiategrasso, gli altri a Cusago e Suzzara. Politici di diverse forze si sono uniti in un appello a Regione e Governo, chiedendo un intervento urgente per evitare i licenziamenti. La richiesta si basa sulla necessità di trovare soluzioni prima della scadenza imminente.
Abbiategrasso (Milano), 24 maggio 2026 – La politica si schiera compatta nel tentativo di salvare i trecento posti di lavoro alla Bcs, nei tre stabilimenti di Abbiategrasso, che è la sede storica, come di Cusago e Suzzara nel Mantovano. La data del 3 giugno si avvicina a passi sempre veloci ed entro questa scadenza devono essere fatti passi a livello istituzionale, tra Regione e ministero, per convincere il Tribunale di Milano a concedere la proroga del concordato per la verifica delle disponibilità di imprenditori capaci di subentrare nella gestione dello stabilimento. C’è soprattutto da recuperare il tempo perso. I diversi mesi trascorsi nel tentativo di risolvere la crisi finanziaria che attanaglia Bcs con vari consulenti, senza alcun successo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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