I trecento posti a rischio della Bcs appello a Regione e Governo in vista della scadenza del 3 giugno | Intervenite al più presto

Notizia in breve

Trecento posti di lavoro sono a rischio alla Bcs, con scadenza il 3 giugno. La società ha tre stabilimenti, uno ad Abbiategrasso, gli altri a Cusago e Suzzara. Politici di diverse forze si sono uniti in un appello a Regione e Governo, chiedendo un intervento urgente per evitare i licenziamenti. La richiesta si basa sulla necessità di trovare soluzioni prima della scadenza imminente.