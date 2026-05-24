I sindacati contro Iren | I dividendi milionari vengano utilizzati per abbassare le tariffe
I sindacati chiedono che i dividendi milionari distribuiti dalla multiutility vengano utilizzati per ridurre le tariffe. Dopo l’appello della Uil, anche la Cgil si rivolge all’azienda, chiedendo che i profitti siano impiegati per abbassare i costi energetici nel 2025. La richiesta si basa sulla presenza di utili elevati, che i sindacati vorrebbero fossero reinvestiti in favore dei consumatori. La multiutility non ha ancora risposto pubblicamente.
Dopo l’appello lanciato dalla Uil, anche la Cgil incalza Iren. "Pure nel 2025 la multiutility registra dati economici di grande rilevanza, che si tradurranno in dividendi pari a 20,9 milioni di euro per i Comuni azionisti della provincia di Reggio – chiosa la Camera del Lavoro – Di questi, 11,5 milioni saranno incassati dal solo Comune di Reggio, motivo per cui riteniamo che ora più che mai sia il momento della redistribuzione ai cittadini, a partire dalle fasce di reddito più esposte". Nella nota del sindacato, il segretario generale Cristian Sesena afferma che "dal 2022 invochiamo, purtroppo inascoltati, un cambio di passo nelle decisioni delle aziende partecipate dagli Enti locali, a partire da Iren che anche quest’anno dichiara un utile netto di 300 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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