I sindacati contro Iren | I dividendi milionari vengano utilizzati per abbassare le tariffe

Notizia in breve

I sindacati chiedono che i dividendi milionari distribuiti dalla multiutility vengano utilizzati per ridurre le tariffe. Dopo l’appello della Uil, anche la Cgil si rivolge all’azienda, chiedendo che i profitti siano impiegati per abbassare i costi energetici nel 2025. La richiesta si basa sulla presenza di utili elevati, che i sindacati vorrebbero fossero reinvestiti in favore dei consumatori. La multiutility non ha ancora risposto pubblicamente.