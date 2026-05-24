Nel 2025, il torneo ha visto stabilire nuovi record, tra cui la partita più lunga e il vincitore più anziano. Questi risultati hanno superato le precedenti performance note, segnando un nuovo capitolo nella storia del torneo.

È possibile stabilire nuovi record al Roland Garros? Chi pensa che sia impossibile, o quasi, probabilmente non ha visto l'edizione del 2025. L'epica battaglia durata 5 ore e 29 minuti tra Alcaraz e Sinner, la finale più lunga nella storia del torneo, e una semifinale femminile raggiunta dalla francese Loïs Boisson, che alla prima apparizione in tabellone di uno Slam è diventata la giocatrice con il ranking più basso, hanno dimostrato il contrario. Il Roland Garros 2026 sarà altrettanto ricco di record? Non sarà facile, perché alcuni record degli Internazionali di Francia sembrano definitivamente irraggiungibili. Creato nel 1891, il torneo della Porte d'Auteuil ha visto susseguirsi i più grandi campioni e campionesse, che hanno cercato, ciascuno a modo proprio, di lasciare un segno nella sua storia. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - I record più incredibili del Roland Garros, dalla partita più lunga al vincitore più anziano

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