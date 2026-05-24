i proprietari di queste bici si facciano avanti

I carabinieri di Reggio hanno recuperato tre biciclette di valore, ritenute rubate. Hanno diffuso un appello affinché i proprietari si facciano avanti per rivendicarle. Le bici sono state trovate durante un intervento di polizia, ma al momento non sono state reclamate. I proprietari interessati possono presentare denuncia o prova di proprietà per riottenere i propri beni.

I carabinieri di Reggio lanciano un appello per restituire ai legittimi proprietari tre costose biciclette recuperate da un furto. Si tratta di una E-bike di marca ‘Fujita’ di colore nero, una ‘Specialized’ di colore rosso e una ‘B’Twin’ sempre rossa. I mezzi dono stati sequestrati nel pomeriggio di mercoledì scorso nei pressi del Conad ‘Le Vele’ in città. Un cittadino, insospettito da alcuni giovani con alcune biciclette, ha contattato il 112. Sul posto sono arrivate le pattuglie della sezione radiomobile che hanno appurato che si trattassero effettivamente di bici rubate, identificando e denunciando due giovani tunisini: un 19enne senza fissa dimora e un 32enne residente a Zocca (Modena), che non hanno saputo giustificarne il possesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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