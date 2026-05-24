Nell'ultima giornata di campionato, si giocano le partite decisive di Serie A, Liga e Premier League. In Serie A, si definiranno le posizioni per la qualificazione alla Champions League e le squadre retrocesse. La Liga e la Premier League si concluderanno con incontri che determineranno le classifiche finali e le retrocessioni. Nessun cambio di programma previsto, tutte le partite si svolgono nello stesso giorno.

I pronostici di domenica 24 maggio, ci sono le partite dell’ultima giornata di Serie A, Liga e Premier League L’ultima giornata di Serie A darà gli ultimi verdetti per quanto riguarda la zona Champions League e la zona retrocessione. Milan e Roma, appaiate a quota 70 punti, in caso di vittoria sarebbero sicure della qualificazione. A seguire ci sono Como e Juventus che devono sperare nei passi falsi delle squadre che le precedono in classifica. (Ansa Foto) – IlVeggente.it In zona retrocessione il Lecce è padrone del suo destino: deve vincere contro il Genoa già salvo per festeggiare la salvezza a discapito della Cremonese che avrà comunque una partita molto difficile in casa del Como in corsa per il quarto posto. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - I pronostici di domenica 24 maggio: ultima giornata in Serie A, Liga e Premier League

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