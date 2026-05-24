Il palinsesto televisivo di oggi include diverse proposte: su Rai 1 va in onda “Purché finisca bene”, mentre su Canale 5 si può vedere “Racconto di una notte”. Su Canale 20 è programmato il film “Spider-Man”.

Guida ai programmi TV del 24 maggio 2026: “Purché finisca bene” su Rai 1, “Racconto di una notte” su Canale 5, “Spider-Man” su Canale 20. La prima serata di domenica 24 maggio 2026 offre su Rai 1 commedia della collana Purché finisca bene, mentre Rai 3 propone una nuova inchiesta di Report, sempre attesa dal pubblico dell’approfondimento. Canale 5 risponde con il dramma sentimentale Racconto di una notte, che prosegue la sua trama fatta di tensioni familiari e segreti. Sul fronte dell’intrattenimento, Italia 1 schiera Le Iene, con servizi e reportage ad alto impatto. Per gli appassionati di cinema, Sky Cinema Uno propone la commedia Belli ciao, uno dei titoli più popolari della serata. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - I programmi TV di oggi 24 maggio 2026: film e fiction

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