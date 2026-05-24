I principali cantieri e provvedimenti della settimana

Questa settimana sono stati avviati lavori sulla rete fognaria in via dei Bardi e interventi sulla rete idrica in via San Carlo, via di Motrone, via Porta Rossa e via Gianfigliazzi. Le operazioni riguardano la sostituzione di tubature e interventi di manutenzione per migliorare il funzionamento degli impianti. Non sono stati segnalati particolari disagi o deviazioni del traffico in relazione a questi interventi. I lavori sono programmati per essere completati entro le prossime settimane.

Lavori alla rete fognaria in via dei Bardi e idrica in via San Carlo, via di Motrone, via Porta Rossa e via Gianfigliazzi. Ma anche interventi notturni per riparazione della fibra in via dei Serragli e alla rete di distribuzione dell’elettricità in lungarno Cellini. Sono i principali lavori della. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

IZUDINA I HAMDIJA - Sve prevare 19. dio

Notizie e thread social correlati

Cantieri, i principali lavori della settimanaQuesta settimana sono stati realizzati alcuni interventi nelle strade della città.

Temi più discussi: Il punto sui cantieri: completati interventi diffusi sul territorio. Avanzano i principali lavori infrastrutturali in Città; Cantieri per il tram e strade chiuse, ecco la mappa dei lavori da oggi lunedì 18 maggio 2026; ART: dal 1° giugno rimborsi automatici del pedaggio in caso di cantieri e blocchi. Ecco come funziona; Lavori in corso a Bologna: i principali cantieri stradali in programma da lunedì 18 maggio.

In #Burundi proseguono i lavori sulle principali arterie nazionali: missioni di supervisione internazionale, cantieri d’emergenza e nuovi interventi sulla RN1 e sulla RN3. x.com

perché questi cantieri navali hanno bisogno di legno duro anche se non fa parte del loro metodo di produzione? reddit

Gruppo FS, 1.200 cantieri: ecco i principali interventi/ Ferrovie, mappa interventi estivi e interruzioniAd esempio, tra le attività più importanti c’è l’installazione del sistema ERTMS, che aumenta l’interoperabilità tra le reti ferroviarie in Europa e migliora la sicurezza e la puntualità dei treni. Ma ... ilsussidiario.net

Lavori in corso, ecco i principali cantieri da domaniCantieri nuovi e altri che proseguono da domani. Via Brugnoli sarà chiusa all’incrocio con via Riva Reno. Via Putti, mercoledì e giovedì, dalle 9,30 alle 16, sarà chiusa nel tratto tra via Castiglione ... ilrestodelcarlino.it