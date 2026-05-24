I principali cantieri e provvedimenti della settimana

Da firenzetoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Questa settimana sono stati avviati lavori sulla rete fognaria in via dei Bardi e interventi sulla rete idrica in via San Carlo, via di Motrone, via Porta Rossa e via Gianfigliazzi. Le operazioni riguardano la sostituzione di tubature e interventi di manutenzione per migliorare il funzionamento degli impianti. Non sono stati segnalati particolari disagi o deviazioni del traffico in relazione a questi interventi. I lavori sono programmati per essere completati entro le prossime settimane.

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Lavori alla rete fognaria in via dei Bardi e idrica in via San Carlo, via di Motrone, via Porta Rossa e via Gianfigliazzi. Ma anche interventi notturni per riparazione della fibra in via dei Serragli e alla rete di distribuzione dell’elettricità in lungarno Cellini. Sono i principali lavori della. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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