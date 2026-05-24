"Questa stagione resterà nella memoria di tutta la comunità di Zeri". Così si è espresso il presidente del ValliZeri Maurizio Viaggi, società calcistica di Zeri che ha celebrato così la storica promozione in Seconda Categoria conquistata dopo la vittoria dei playoff. "Quando nel 2018, insieme al sindaco Cristian Petacchi, abbiamo ricostituito lo Zeri Calcio, l’obiettivo era creare qualcosa di identitario e aggregativo per il territorio. Il calcio doveva essere passione e appartenenza prima ancora che risultati". Dopo lo stop causato dal Covid, il progetto è ripartito nell’estate 2025 grazie al contributo di David Coppola, Massimo Coduri e Andrea Filippi, ai quali si sono aggiunti mister Daniele Magnani e Jacopo Manganelli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - I personaggi Il presidente Viaggi e il tecnico Magnani rivivono la spettacolare cavalcata con una striscia di 19 risultati utili. "Dopo la vittoria a Pallerone ci siamo accesi»

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