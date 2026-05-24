Aprono minimarket, negozi di lavanderie, agenzie di servizi. Fanno spesso i calzolai, i sarti, vendono abbigliamento e calzature, ma prestano anche servizi nelle case dei romani o fanno da badanti agli anziani. Gran parte però dei soldi guadagnati nella Capitale dagli stranieri che vengono a Roma proprio con il sogno di trovare lavoro e fare affari, partono per i loro paesi di origine e nella città dove invece vivono e lavorano rimane poco e niente. Roma è proprio la Capitale di questi trasferimenti all'estero, cosiddette rimesse, stando agli ultimi dati della Banca d'Italia elaborati dalla Fondazione Leone Moressa. Nel 2025, infatti, il volume delle rimesse inviate in patria dagli imprenditori immigrati in Italia è stato pari a 8,6 miliardi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - I miliardi dei "bangla" spediti all'estero

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