A maggio, molti negozi online offrono sconti su sex toys, in occasione del mese dedicato alla masturbazione. Le promozioni interessano vari prodotti, tra cui vibratori, stimolatori e set per il benessere sessuale. Le offerte sono disponibili attraverso diversi rivenditori e vengono pubblicizzate come opportunità di acquisto per celebrare la ricorrenza. I prodotti sono selezionati da redazioni indipendenti, e l’acquisto tramite i link affiliati può generare commissioni per i rivenditori.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Le temperature salgono, le camicie si sbottonano un po’ di più e il desiderio — quello vero — torna a circolare sotto pelle. Non è un caso allora che maggio sia anche il mese internazionale della masturbazione, una celebrazione nata negli Stati Uniti negli anni ’90 e diventata ormai un appuntamento globale dedicato al benessere sessuale, all’autoerotismo e a una sessualità più libera e meno giudicante. Perché se la primavera risveglia i sensi, tanto vale farsi trovare preparati: dopotutto, il cambio stagione riguarda anche i sex toys, meglio ancora se tech, ultra connessi e di design. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - I migliori sex toys in offerta a maggio, perché è il mese della masturbazione ed è il caso di celebrarlo da professionisti

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