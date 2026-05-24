I Macchiaioli Un viaggio entusiasmante attraverso l’arte della macchia Una testimonianza che resta
Un’arte autentica, caratterizzata da un’energia rinnovata, emerge tra i Macchiaioli, un gruppo di artisti italiani. La loro pittura si distingue per l’uso della tecnica della macchia, che trasmette un senso di vitalità e spontaneità. Questi artisti, in un momento di grande fervore creativo, cercavano di catturare la realtà con un modo di dipingere diretto e sincero. La loro testimonianza si mantiene viva come un viaggio attraverso un’arte che riflette passione e autenticità.
Un solo scopo: un’arte vera. Un ardore di vita, una energia nuova si risvegliava negli uomini, come se fossero alla fine di una penosa convalescenza. Tutto doveva finire, tutto doveva rinascere. Libertà, la gran parola, la magica parola sprigionava da ogni petto un più salutare respiro. In ogni cervello mettevano fusto le idee; si combatteva per ogni aspirazione: tutto doveva rinnovarsi, tutto doveva rivestirsi di una nuova forma: le mode, gli usi, le arti. Tutto ciò che era compressione doveva essere calpestato, quel giogo che legava alle consuetudini doveva essere infranto: era un lavorio continuo, costante, una lotta di tutte le menti, di tutte le braccia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Le estati di tanto tempo fa erano belle, il sole era un buono amico, scaldava ma non opprimeva. Ricordo le serate vicino al mare, ci si copriva con maglie di filo, adesso sono sparite. Caro Sergio bisogna lottare con la nostra mente, altrimenti ci perdiamo. Ti las x.com
Martedì 19 maggio alle ore 16:00 presso la Sala Conferenze di Palazzo Reale vi aspettiamo per il terzo e ultimo appuntamento di La storia raccontata dai pittori. Il Risorgimento e i Macchiaioli, il fortunato ciclo di lezioni di storia a cura del giornalista Marco C facebook
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