I festival dell' estate 2026 da non perdere secondo la gen z

I festival musicali dell’estate 2026 includono dj set, eventi tematici e performance di artisti internazionali. Sono previsti anche grandi nomi della musica italiana e nuove band emergenti che si esibiranno dal vivo.

Mi Ami Festival (21-24 maggio - Idroscalo, Milano) Arrivato alla sua 20esima edizione, è ormai una certezza dell'estate milanese. E, quest'anno, in occasione di un anniversario dalla cifra tonda, fa le cose in grande: un giorno in più è stato aggiunto alla consueta programmazione per un weekend musicale che inizia il giovedì e finisce la domenica mattina. Come al solito, la line up è ben nutrita: Maria Antonietta & Colombre, i Ministri, Emma, Mecna, Angelica Bove, Labadessa, Lamante sono solo alcuni dei nomi già in calendario. Fiera Milano Live (22 maggio-19 settembre - Fiera Milano Live, Rho) In poche edizioni, questo festival è diventato un caposaldo dell'estate italiana. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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