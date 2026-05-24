i due volti della cultura trionfano gli spettacoli ma calano occupati e il valore aggiunto

In Umbria, gli eventi culturali come spettacoli, festival e proiezioni continuano a richiamare pubblico e riempiono teatri e piazze. Tuttavia, si registra un calo negli occupati nel settore culturale e nel valore aggiunto generato dall’attività. La regione mantiene un’alta partecipazione alle iniziative, ma i dati evidenziano una contraddizione tra il successo di pubblico e le performance economiche del settore.

L’Umbria della cultura trionfa e continua a riempire teatri, piazze, festival, sale cinematografiche e stagioni. Ma la creatività non si trasforma ancora in filiera produttiva e valore aggiunto. È il paradosso messo a fuoco dalla Camera di Commercio dell’Umbria. I dati sono evidenti: la regione è prima in Italia per densità di spettacoli rispetto alla popolazione, con 79 eventi ogni mille abitanti contro una media nazionale di 57 come ha certificato anche l’ultimo rapporto della Siae e un’identità riconosciuta ben oltre i confini regionali. Ma il confronto con il 2019, ultimo anno prima del Covid, mostra il punto debole: quella vitalità non si trasforma ancora abbastanza in industry, cioè in filiera produttiva, valore aggiunto, occupazione qualificata e servizi avanzati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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