I dossier della settimana | tra potere case vuote e città che cambia

Notizia in breve

Questa settimana a Firenze e nella sua area metropolitana si sono registrate diverse trasformazioni. Sono stati analizzati dati relativi a potere e proprietà immobiliari, con un focus sulle case vuote. I numeri mostrano come le dinamiche urbane stiano modificando il paesaggio della città, evidenziando cambiamenti nelle proprietà e nelle strutture abitative. Le statistiche forniscono un quadro delle variazioni in corso, senza approfondimenti sulle cause o sugli effetti di queste modifiche.