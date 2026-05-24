I Cpr? Luoghi disumani tolgono la libertà e a chi non ha commesso reati

Un gruppo di attivisti ha manifestato contro il progetto di costruzione di un Cpr a Trento, definendolo un luogo disumano che toglie la libertà a persone che non hanno commesso reati. La protesta è stata organizzata per far sentire la propria voce al ministro dell’Interno e contro la decisione presa in accordo con il presidente della Provincia. La manifestazione si è svolta in risposta alla pianificazione di un centro di permanenza per i rimpatri nella città.

“Siamo qui per far sentire le nostre voci al ministro Matteo Piantedosi ed esprimere il nostro dissenso in merito alla decisione, presa in accordo con il presidente della Provincia Maurizio Fugatti, di realizzare un Cpr a Trento”. Queste, in sintesi, le parole dei manifestanti presenti al. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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