I Cesaroni – Il ritorno episodio 10 Cocci | cosa succede nella puntata del 25 maggio su Canale 5

Da tutto.tv 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lunedì 25 maggio è andato in onda su Canale 5 l’episodio 10, intitolato “Cocci”, della serie “I Cesaroni – Il ritorno”. La puntata ha mostrato vari eventi legati ai personaggi principali, con alcune scene che hanno portato a sviluppi significativi nelle loro storie. Non sono stati segnalati cambiamenti di trama o sviluppi imprevisti rispetto alla programmazione prevista. La puntata ha avuto una durata standard e si è conclusa senza interruzioni.

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Lunedì 25 maggio torna su Canale 5 l’appuntamento con I Cesaroni – Il ritorno, e questa settima puntata promette di essere una delle più intense della stagione. L’episodio 10, intitolato “Cocci”, porta il titolo perfetto: qualcosa si sta rompendo, e non solo i piatti in cucina. Al centro della puntata c’è il rapporto sempre più fragile tra Marco (Matteo Branciamore) e Virginia (Marta Filippi). Marco, tormentato dai dubbi, fatica a parlare apertamente con la donna che sta per sposare, e il suo silenzio pesa su tutta la famiglia. Nel frattempo, Giulio (Claudio Amendola) e Livia (Lucia Ocone) cercano di dare nuovo lustro al ristorante puntando proprio sul talento culinario di Virginia: invitano lo chef Luganelli ad assaggiare i suoi piatti, ma Virginia, distratta dalla situazione complicata con Marco, fallisce nell’occasione. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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