I carabinieri hanno interrotto un party a Stromboli organizzato da Mick Jagger. La festa, a cui partecipavano diverse persone, si è conclusa con le star che sono andate a dormire. L’evento ha causato un danno d’immagine per l’arcipelago, secondo le autorità. La serata si è svolta a maggio, in concomitanza con la fine delle riprese di un film. Nessun dettaglio sui partecipanti o sulle sanzioni applicate.

Una sera di maggio, un’isola tra le più affascinanti del Mediterraneo, una festa per celebrare la fine delle riprese di un film. C’erano Dakota Johnson, Saoirse Ronan, Jessie Buckley, Josh O’Connor, Isabella Rossellini. E c’era lui, Mick Jagger, il leggendario frontman dei Rolling Stones. Eppure quella che doveva essere una serata di gioia e celebrazione si è trasformata in un episodio che ha dell’incredibile, destinato a far discutere per settimane. Siamo a Stromboli, gioiello delle isole Eolie, dove si stava festeggiando la conclusione delle riprese di Three Incestuous Sisters, il nuovo film della regista Alice Rohrwacher. Un progetto ambizioso, girato tra le bellezze naturali dell’isola, con un cast stellare che ha richiamato l’attenzione internazionale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - I carabinieri fermano il party di Mick Jagger a Stromboli: le star vanno a dormire, ma è un danno d’immagine per l’arcipelago

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