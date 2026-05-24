I candidati sindaco di Torre di Mosto ai seggi per il voto

Due candidati sindaco di Torre di Mosto si sono recati ai seggi questa mattina per votare e hanno condiviso le immagini sui social network.

I due candidati sindaco di Torre di Mosto si sono recati a votare questa mattina, pubblicando le foto sui social. Sono Andrea Marchesin, sostenuto dalla lista “Marchesin sindaco”, di centrodestra, e Elisa Rossetti, sostenuta da “Insieme si può”, che ha unito le opposizioni.Anche a Torre di Mosto. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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