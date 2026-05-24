A Luzzara si vota per il nuovo sindaco, con tre candidati in corsa. Il primo, sostenuto da due liste, affronta la sfida con un gruppo di supporter. Il secondo, appoggiato da una coalizione di tre partiti, presenta una squadra composta da sei candidati. Il terzo candidato, sostenuto da una lista singola, ha una squadra di quattro persone. La sfida si svolge per rinnovare il consiglio comunale e scegliere il nuovo primo cittadino, dopo l’addio del sindaco uscente.

E’ una sfida a tre, quella di Luzzara, per il rinnovo del consiglio comunale e per l’elezione del nuovo sindaco, dopo che il primo cittadino uscente, Elisabetta Sottili, ha deciso di non ripresentarsi per un ulteriore mandato. Oggi e domani si vota a Luzzara e frazioni. La lista Centrosinistra (al governo uscente) è guidata da Stefania Musi, avvocato, consigliere di maggioranza. Consigliere uscente – ma di opposizione – l’altro candidato, Andrea Manfredini, imprenditore agricolo, che guida una lista che porta il suo nome. In campo anche la lista ConSenso Civico, formazione civica guidata da Gianmarco Marcotti, giovane agente plurimandatario, al suo debutto nella politica amministrativa, a capo di una formazione che raccoglie candidati pure da Comuni limitrofi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I candidati sindaci sono tre. Ecco le squadre che li sostengono

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