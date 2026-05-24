Il Partito Democratico ha criticato le proposte riguardanti i bagni pubblici, definendole come una questione che coinvolge figure come Batman, trans e sirene. La discussione si concentra su come queste proposte possano influenzare la gestione degli spazi pubblici, con un tono che evidenzia la percezione di un'imposizione di idee considerate eccessive o inappropriate. La polemica si inserisce in un dibattito più ampio sulle regole di comportamento e sulla regolamentazione degli spazi condivisi.

C’è qualcosa di insano, direi di perverso, disumano, nella volontà che hanno i cultori del woke di imporre le loro idee a tutti regolando i più semplici elementi della vita quotidiana, concependo regole di comportamento rigide a cui attenersi. Regole che, fra l’altro, nascono dall’idea si resettare il passato e creare ex novo un modello di società diverso da quello tradizionale. Il risultato paradossale, come abbiamo avuto modo di sottolineare più volte, è che in nome dell’inclusione si esclude, discrimina, gerarchizza; si danno patenti di credibilità e presentabilità sociale. L’ultimo episodio segnalato giunge da un istituto tecnico superiore di Grosseto, l’Its Eat Academy, che ha sede presso la Cittadella dello studente, ove ci si forma nelle attività legate all’enogastronomia, all’accoglienza e al turismo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - I bagni pubblici secondo il Pd: per Batman, trans e sirene. Sinistra, siamo alla farsa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

UN TAQUERO ENDEUDADO DORMÍA BAJO EL PUENTE CON SUS HIJOS PERO JESÚS CAMBIÓ SU VIDA

Notizie e thread social correlati

Como, furia nei bagni pubblici di via Sirtori: minacce di morte alla custode, vetro spaccato e agente preso alla golaA Como, nei bagni pubblici di via Sirtori, si è verificato un episodio di tensione con momenti di caos.

Dl Sicurezza, opposizioni contro l’esame-lampo alla Camera: “Una farsa, azzerato Parlamento”. Pd e Avs scrivono a FontanaLe opposizioni alla Camera criticano duramente l’esame del DL Sicurezza, definendolo una “buffonata” e un’“umiliazione”.

Argomenti più discussi: Bagni woke all’Its Eat, Rossi attacca i wc gender neutral, Limatola risponde: L'inclusione non è solo una parola da convegno; I bagni pubblici secondo il Pd: per Batman, trans e sirene. Sinistra, siamo alla farsa | Libero Quotidiano.it; Sara Kelany smaschera Conte e M5s: Ecco l'unica foto da ricordare oggi | Libero Quotidiano.it.

Bagno con 11 generi a Grosseto con Batman e alieni, polemiche sul caso alla cittadella dello studenteI bagni di un istituto di istruzione superiore di Grosseto hanno causato una polemica politica per le immagini presenti sulle porte d'ingresso ... virgilio.it

Siete voi Batmans a creare i Joker. reddit