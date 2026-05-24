HBO ha pubblicato i nuovi character poster di House of the Dragon 3, mettendo al centro i protagonisti dei due schieramenti. Tra slogan enigmatici, battaglie gigantesche e il ritorno dei Targaryen, la serie prepara la sua fase più brutale e spettacolare. Nel mondo di Westeros la pace dura meno di una scintilla sopra il dorso di un drago. E infatti basta una nuova serie di poster per capire che House of the Dragon non ha alcuna intenzione di rallentare. Anzi. La guerra civile coi Targaryen sembra pronta a divorare tutto ciò che incontra. Team Black e Team Green: i poster trasformano la guerra in propaganda HBO ha finalmente svelato i nuovi poster ufficiali di House of the Dragon Season 3, e più che semplici immagini promozionali sembrano manifesti di guerra appesi sui muri di Approdo del Re. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - House of the Dragon 3: i nuovi poster anticipano la stagione più "incendiaria" della saga

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House of the Dragon Season 3 | Official Concept Poster & Trailer

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Nuovo poster del Principe Aemond Targaryen per la Stagione 3 di ‘HOUSE OF THE DRAGON’. reddit