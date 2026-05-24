Hormuz Trump | ‘Stretto riaprirà senza pedaggi’ Ipotesi nuovi colloqui il 5 giugno

Da ildifforme.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che lo stretto di Hormuz riaprirà senza pedaggi. Si sono intensificati i contatti tra le parti, con possibili nuovi colloqui previsti il 5 giugno. Le discussioni sono focalizzate sulla gestione delle rotte marittime e sui costi di transito, mentre si cerca un accordo condiviso. La situazione rimane in evoluzione, con attese su eventuali sviluppi nei prossimi giorni.

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“Un accordo è stato ampiamente negoziato, in attesa di finalizzazione, tra gli Stati Uniti d’America, la Repubblica Islamica dell’Iran e i vari altri Paesi.. Gli aspetti finali e i dettagli dell’accordo sono attualmente in fase di discussione e saranno annunciati a breve“.Nucleare e Stretto di Hormuz, due punti dal peso specifico sostanziale e tantoDonald Trumpquanto l’ayatollah, stanno giocando ad un braccio di ferro dal quale sembra si stia riuscendo a trovare la svolta.Una corsa contro il tempo per chiudere con la guerra, grazie a quella che appare come una pesante accelerazione delle diplomazie. A farlo percepire è lo stesso presidente a stelle e strisce che ha annunciato suTruthgli ultimi aggiornamenti, sempre da cogliere con prudenza, sull’intesa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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