Doppia nota stonata gli infortuni di Alisson Santos e Lobotka. NAPOLI - Il Napoli chiude la stagione con il sorriso e batte 1-0 l'Udinese al "Maradona". Decisivo il 12esimo gol in campionato di Hojlund (24'), che permette ai partenopei di chiudere l'annata al secondo posto con 76 punti. Due brutte notizie per Antonio Conte, che perde nel primo tempo per infortunio sia Alisson Santos che Lobotka. Buona prova dell'Udinese: i bianconeri di Runjaic chiudono il torneo 202526 al decimo posto in classifica con 50 punti. Tanta intensità in avvio di match con diversi ribaltamenti di fronte, ma nessun concreto rischio per le difese. Il grande caldo e i ritmi non da ultima giornata di campionato mandano ko dopo 10 minuti Alisson Santos, che lascia spazio a De Bruyne per un problema al flessore. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Hojlund decide la gara con l'Udinese, il Napoli chiude secondo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Udinese-Napoli 1-0

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Napoli-Udinese, la decide Hojlund: il racconto del match

Leggi anche: Il Napoli batte l’udinese 1 a 0, decide Hojlund

Argomenti più discussi: Tutte le notizie di calcio in Diretta; DIRETTA Serie A Napoli-Udinese 1-0: espulsione per Kabasele!.

Hojlund decide la gara con l'Udinese, il Napoli chiude secondoNAPOLI - Il Napoli chiude la stagione con il sorriso e batte 1-0 l'Udinese al Maradona. Decisivo il 12esimo gol in campionato di Hojlund (24'), che permette ai partenopei di chiudere l'annata al sec ... laprovinciacr.it

Napoli, solo applausi per Conte e la squadraCominciamo dalla fine. Dal giro di campo con la squadra, dagli applausi del Maradona, dalla foto sotto la curva e dall’emozione visibile sul volto di Antonio ... cronachedellacampania.it