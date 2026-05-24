Hojlund castiga i bianconeri | l' Udinese archivia la stagione con una sconfitta a Napoli

Da udinetoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al 23' del primo tempo, Hojlund ha segnato il gol che ha deciso la partita, portando il Napoli in vantaggio. L'Udinese ha concluso la stagione con una sconfitta a Napoli, senza riuscire a reagire. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0, senza ulteriori segnature o occasioni significative da entrambe le squadre.

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L'Udinese va in vacanza senza impensierire il Napoli, a cui è sufficiente un gol di Hojlund al 23' per vincere l'ultima partita della stagione. Per i friulani c'è poco da salvare, in un match in cui, probabilmente, a mancare erano anche le motivazioni. Ecco le pagelle dei bianconeri. Okoye 6Fa. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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