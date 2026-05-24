Hojlund castiga i bianconeri | l' Udinese archivia la stagione con una sconfitta a Napoli

Notizia in breve

Al 23' del primo tempo, Hojlund ha segnato il gol che ha deciso la partita, portando il Napoli in vantaggio. L'Udinese ha concluso la stagione con una sconfitta a Napoli, senza riuscire a reagire. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0, senza ulteriori segnature o occasioni significative da entrambe le squadre.